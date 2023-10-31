Иванисеня поделился мнением о предстоящем матче «Зенит» — «Крылья Советов»

Полузащитник «Крыльев Советов» Дмитрий Иванисеня рассказал о настрое команды на предстоящий матч FONBET Кубка России против «Зенита».

«Настрой — обязательно победить. Если обыграть «Зенит», то у команды будет гарантированный эмоциональный подъем. Кроме того, многие ребята, которым не хватает игровой практики, получат ее. Они сильно настраиваются на этот матч. Он точно не будет проходным. Матч с «Краснодаром»? О шансах пока рано говорить. Сначала у нас «Зенит», а потом начнем подготовку к «Краснодару», разберем соперника. Ближе к матчу будет понятнее. В целом мы всегда выходим на поле только за победой», — приводит слова Иванисеня Metaratings.ru.

Матч «Зенит» — «Крылья Советов» пройдет 31 октября. Начало — в 19:30 мск.

После 5 матчей «Зенит» лидирует в группе С, набрав 11 очков. «Крылья Советов» — на четвертом месте (3 очка).