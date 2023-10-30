31 октября «Зенит» на своем поле в Санкт-Петербурге примет самарские «Крылья Советов» в матче группы C Пути РПЛ FONBET Кубка России по футболу. Встреча пройдет во вторник на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 19.30 по московскому времени.

Телеканал «Матч ТВ» бесплатно покажет видеотрансляцию противостояния «Зенит» — «Крылья Советов» 31 октября. Прямой эфир начнется в 19.00 мск во вторник.

Следить за ключевыми событиями игры можно будет с помощью матч-центра «СЭ».

Команда Сергея Семака с 11 баллами лидирует в турнирной таблице группы С. Самарцы с тремя очками располагаются на последней, четвертой строчке.

Кубок России: расписание и результаты матчей, календарь турнира в актуальном виде — доступны на сайте «СЭ».