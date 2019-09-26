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Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

Азамат Засеев: «Вот почему я тут, вот за кого мы бьемся!!!»

16:54
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Полузащитник «Алании» Азамат Засеев после матча 1/16 финала Олимп-Кубка России с ЦСКА (1:3) поблагодарил болельщиков за поддержку.

— Вот почему я тут, вот за кого мы бьемся!!! За нашу общую мечту!!! За такую атмосферу!!! За осетинский футбол, у которого невероятный потенциал!!! Сегодня, как и всегда наши болельщики показали и доказали, что они необыкновенные!!! Спасибо всем большое, за эти эмоции, за эту поддержку!!! Вместе мы сможем все!!! — написал Засеев в Instagram.

31-летний хавбек перешел в «Аланию» из «Уфы», за которую провел 8 лет. Засеев является воспитанником владикавказского футбола.

Публикация от Azamat Zaseev (@a.zaseev13)

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Материалы сюжета: 1/16 финала Кубка. Все матчи — 25 сентября




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