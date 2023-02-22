Артем Дзюба в составе «Локомотива» приехал на матч FONBET Кубка России против «Спартака»

Нападающий Артем Дзюба в составе «Локомотива» приехал на первый матч 1/4 финала FONBET Кубка России против «Спартака».

Футболист проследовал в раздевалку вместе с одноклубниками и не стал отвечать на вопросы журналистов.

Дзюба — воспитанник «Спартака», он покинул команду в июле 2015 года. После этого он выступал за «Зенит», тульский «Арсенал» и «Адана Демирспор».

8 февраля 34-летний россиянин подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23.

Первый матч 1/4 финала Кубка России «Локомотив» — «Спартак» состоится сегодня, 22 февраля и начнется в 20.00 (мск).