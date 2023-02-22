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Сегодня, 18:48

Смородская — о встрече «Локомотива» со «Спартаком»: «Нет смысла переносить матч, играть в такую погоду можно»

Алина Савинова
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что нет смысла переносить матч 1/4 финала FONBET Кубка России «Спартак» — «Локомотив» из-за погодных условий.

«Не знаю, откуда у вас информация про минус 14 градусов. Я только что была за рулем, температура воздуха на улице — минус 11. Не думаю, что к вечеру будет минус 15 и ниже. Тем более что поле с подогревом, там будет более комфортная температура. Так что нет смысла переносить матч, играть в такую погоду можно. Но если что-то изменится, то необходимости играть во что бы то ни стало тоже нет. У наших команд есть пробелы в графике выступлений, так что дата для переноса игры, думаю, найдется. Посмотрим, как решится этот вопрос», — приводит «РБ Спорт» слова Смородской.

Матч между «Спартаком» и «Локомотивом» должен пройти 22 февраля и начаться в 20.00 по московскому времени. Ранее стало известно о том, что первый замер температуры перед игрой показал минус 11 градусов.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ol-ga-smorodskaya-net-smy-sla-perenosit-match-lokomotiv-spartak-igrat-v-takuyu-pogodu-mozhno/
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ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Ольга Смородская
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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