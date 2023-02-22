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Промес приехал с командой на матч с «Локомотивом» в FONBET Кубке России

Микеле Антонов
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Нападающий «Спартака» Квинси Промес приехал с командой на матч с «Локомотивом» в 1/4 финала FONBET Кубка России.

31-летний нападающий пропустил два сбора «Спартака» в ОАЭ и не полетел на сборы в Турцию. Он готовился к возобновлению сезона в индивидуальном порядке.

В текущем сезоне Промес провел в составе «Спартака» 23 матча во всех турнирах, забив в них 17 мячей и сделав 7 голевых передач.

22 февраля «Спартак» сыграет с «Локомотивом» в первом матче 1/4 финала FONBET Кубка России. Встреча пройдет на «РЖД Арене», начало — в 20.00 мск.

Квинси Промес
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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