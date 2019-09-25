Андрей Тихонов не видит разницы между «Спартаком» и «КАМАЗом»

Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов в эфире телеканала «Матч Премьер» отметил, что не увидел большой разницы между красно-белыми и «КАМАЗом» в первом тайме матча 1/16 финала Олимп-Кубка России.

— Кононов сам должен принять решение по поводу своей отставки, — заявил Тихонов. — Потому что так, как играют футболисты... Не вижу большой разницы между клубами: многократный чемпион страны или команда из второй лиги. А если бы «Спартак» поехал в Томск, где «Тамбов» четыре мяча получил? Или в гости к команде, которая борется за серьезные задачи?

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