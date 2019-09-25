Андрей Тихонов: «Футболисты «Спартака» находятся в таком психологическом состоянии, что не могут рисковать»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов оценил игру команды в матче 1/16 финала Олимп-Кубка России против «КАМАЗа» (2:1).

— Видно, что команда второй лиги. Не хватило силенок и организации. Когда был мяч у москвичей, то они контролировали ход встречи. Но «Спартак» играл на максимуме. И все равно иногда была равная игра, — рассказал Тихонов в эфире «Матч Премьер».

Футболисты «Спартака» находятся в таком психологическом состоянии, что не могут рисковать. Поражения в четырех матчей подряд — тебе нужно просто выиграть. Надеюсь, это даст толчок в психологическом состоянии.

Можно выдохнуть? Это всего лишь Кубок. И это всего лишь команда второй лиги.

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