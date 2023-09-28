Талалаев объяснил жест, показанный после первого гола «Химок»: «Я эмоциональный человек»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев в разговоре с корреспондентом «СЭ» объяснил жест, показанный после первого забитого мяча в ворота 2DROTS (2:0) в матче FONBET Кубка России.

— Ваш жест после первого гола. Это было показано трибунам?

— Нет. Просто меня близко снимали, и я указал на счет. Все спокойно. Эмоционально? Я вообще эмоциональный человек.

— Нет предвзятости конкретно к той команде, которую вы обыграли?

— Даже если бы было 3DROTS или 5DROTS. Мне все равно.

Соперник «Химок» в пятом раунде Кубка России определится в результате жеребьевки, которая состоится в пятницу, 29 сентября.