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Сегодня, 18:30

«Химки» обыграли 2DROTS в четвертом раунде FONBET Кубка России

Ана Горшкова
Корреспондент
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2DROTS проиграли «Химкам» и вылетели из Кубка России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

2DROTS не смогли победить «Химки» в матче четвертого раунда Пути регионов FONBET Кубка России — 2:0.

Счет в игре открыл форвард подмосковной команды Кирилл Панченко на 15-й минуте. На 23-й минуте медийная команда осталась в меньшинстве после того, как Годфред Клуцей получил вторую желтую карточку.

Второй гол в игре забил полузащитник «Химок» Равиль Нетфуллин на 59-й минуте.

Соперник подмосковной команды в пятом раунде Кубка России определится в результате жеребьевки, которая состоится в пятницу, 29 сентября.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд
28 сент, 16:30. Москвич (Москва)
2DROTS
0:2
Химки
Футбол
Кубок России
ФК 2Drots
ФК Химки
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4
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