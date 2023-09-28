Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 19:01

Талалаев — о победе над 2DROTS: «Мы порадовали зрителей и успокоили горячие головы»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился эмоциями после матча с 2DROTS (2:0) в четвертом раунде Пути регионов FONBET Кубка России.

«Мы учли ошибки предыдущих соперников 2DROTS. Моя команды сыграла качественно. Но с реализацией проблема. Мы могли забить сегодня и пять. Не имели права проигрывать сегодня? Я имею право на все. Я тренер команды, которая только строится. Сейчас у меня эмоции только от победы. Мы порадовали зрителей, которые сюда приехали. И успокоили горячие головы, которые что-то рассказывали... Больше всего говорит, знаете кто? Те, кто не играл в футбол. Есть футболисты, которые мало играли или сидели в запасе. Вот я им всем рекомендую пойти поделать что-то. Я с уважением отношусь к Диме Кузнецову. Сейчас лишний раз в этом убедился. Прошу поддержать его», — сказал Талалаев «СЭ».

Соперник подмосковной команды в пятом раунде Кубка России определится в результате жеребьевки, которая состоится в пятницу, 29 сентября.

Андрей Талалаев
Кубок России
ФК 2Drots
ФК Химки
1
2
Читайте также
Кто оплатит выезд нейтральных спортсменов из России в Париж-2024? Мнение политолога
В Минспорте хотят сформировать «золотую сотню» ведущих российских спортсменов
Путин провел встречу с Кадыровым
Военные ВСУ под видом сдачи в плен атаковали позиции казачьего отряда в ЛНР
АвтоВАЗ запустил онлайн-продажи Lada
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2023
Президент 2DROTS — о поражении «Химкам»: «Сказка закончилась с дерьмовым привкусом»
Больше без медиафутбола в Кубке России. Лидер 2DROTS удалился и не оставил команде шансов против «Химок»
Митрюшкин: «2DROTS уже не медийная команда, а профессиональная»
Талалаев объяснил жест, показанный после первого гола «Химок»: «Я эмоциональный человек»
2DROTS — «Химки»: подмосковный клуб удвоил преимущество в матче FONBET Кубка России
2DROTS — «Химки»: медийный клуб остался в меньшинстве
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Талалаев объяснил жест, показанный после первого гола «Химок»: «Я эмоциональный человек»

Митрюшкин: «2DROTS уже не медийная команда, а профессиональная»
Новости
RSS RSS
Все новости