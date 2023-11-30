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Сегодня, 08:45

Кобелев: «Без Вендела остальные бразильцы «Зенита» играют по-другому»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший полузащитник «Динамо» и «Зенита» Андрей Кобелев в интервью «СЭ» после кубкового матча этих команд рассказал, как игра питерцев зависит от полузащитника Вендела.

— Без Вендела «Зениту» совсем тяжело в созидании?

— Не только в созидании. Без Вендела «Зенит» потерял в движении, в смене направления атак, в аритмии. Бразилец дирижирует партнерами,определяет командную скорость. Когда в начале сезона не играл Кузяев и не приехал Вендел, это, конечно, сказывалось. Вендел — один из столпов нынешнего «Зенита». Вы же видите, что без него остальные бразильцы играют уже по-другому. Ну и без Кассьерры на острие питерцам сегодня было непросто.

— Клаудиньо не убедил?

— Клаудиньо теряется без поддержки Вендела и без Кассьерры на острие.

— Кого бы помимо Смолова выделили в составе бело-голубых? Может быть, того же несправедливо удаленного Карраскаля?

— Сложно сказать. Команды построили игру от печки. Все держали в уме ответный матч. Я бы похвалил хозяев за коллективные действия. Динамовцы очень строго сыграли сзади. «Зенит» есть «Зенит», но сегодня команда Семака практически ничего не создала в атаке. Ни одного голевого момента. Это, конечно, нужно занести в актив подопечным Лички.

— Вы не считаете, что поражение от «Динамо», которое играло 25 минут в меньшинстве, — это некий репутационный удар по «Зениту»?

— Репутационный? Нет. Я бы так вопрос не ставил. «Зенит» сейчас на первом месте в чемпионате. Будет ответная игра. И, по-моему, согласно новой формуле турнира, даже если питерцы уступят на этой стадии, они все равно еще останутся в турнире.

«Динамо» победило со счетом 1:0 благодаря голу Федора Смолова. Ответный матч пройдет в марте.

Федор Смолов. «Шедевр Смолова! В РПЛ редко такое увидишь. А Клаудиньо потерялся без Вендела». Кобелев — о победе «Динамо» над «Зенитом»

Андрей Кобелев (футбол)
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
ФК Зенит
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