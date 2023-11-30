Игнатьев назвал Смолова умелым игроком

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев заявил после игры 1/4 финала Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России между «Динамо» и «Зенитом» (1:0), что нападающий бело-голубых Федор Смолов смог достойно отпраздновать голом рождение своей дочери.

«Здесь дело случая, но, как правило, самые лучшие и самые умелые футболисты награждаются подобными подарками. Он может еще сто раз также выйти и не забить, а может и наоборот. Федор прекрасно знает, где ему необходимо располагаться во время атак своей команды, и умеет укрощать те передачи, которые бы не смог укротить игрок более низкой квалификации. За счет этого он смог поблагодарить голом Нгамале за отличную передачу, ну и сам порадовался забитому голу», — приводит слова Игнатьева «Газета.Ru».

33-летний Смолов выступает за «Динамо» с января 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за московский клуб 20 матчей, забил пять мячей и отдал четыре результативные передачи.