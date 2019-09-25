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Андрей Аршавин: «Если «Спартак» проиграет, Кононову лучше остаться поработать на заводе «КАМАЗ»

17:22

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин перед матчем 1/16 финала Олимп-Кубка России «КАМАЗ» — «Спартак» пошутил о перспективах Олега Кононова на посту главного тренера красно-белых.

— Если «Спартак» сегодня проиграет, то Олегу Георгиевичу лучше не возвращаться в Москву, а остаться поработать на заводе «КамАЗ», — сказал Аршавин в эфире «Матч премьер».

Матч «КАМАЗ» — «Спартак» состоится сегодня, начало — в 18.30.

Трансляция матча «КАМАЗ» — «Спартак»

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