Андрей Аршавин: «Если «Спартак» проиграет, Кононову лучше остаться поработать на заводе «КАМАЗ»

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин перед матчем 1/16 финала Олимп-Кубка России «КАМАЗ» — «Спартак» пошутил о перспективах Олега Кононова на посту главного тренера красно-белых.

— Если «Спартак» сегодня проиграет, то Олегу Георгиевичу лучше не возвращаться в Москву, а остаться поработать на заводе «КамАЗ», — сказал Аршавин в эфире «Матч премьер».

Матч «КАМАЗ» — «Спартак» состоится сегодня, начало — в 18.30.

Трансляция матча «КАМАЗ» — «Спартак»