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Сегодня, 19:41

«Амкал» стал бронзовым призером Медиалиги и сыграет в FONBET Кубке России в следующем сезоне

Иван Торопцев
Корреспондент
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Футболисты «Амкала».
Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Амкал» победил «Бей Беги» в матче за третье место в Медиалиге — 1:0.

Единственный гол забил Евгений Маричев.

На правах бронзового призера Медиалиги «Амкал» сможет сыграть в FONBET Кубке России в сезоне-2023/24. В прошлом сезоне команда дошла в турнире до второго раунда Пути регионов, в котором уступила «Звезде» из Санкт-Петербурга.

В финале Медиалиги встретятся 2Drots и «Родина Медиа». Обе команды на правах финалистов турнира также выступят в Кубке России в следующем сезоне.

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Кубок России
ФК Амкал
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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