«Амкал» стал бронзовым призером Медиалиги и сыграет в FONBET Кубке России в следующем сезоне

«Амкал» победил «Бей Беги» в матче за третье место в Медиалиге — 1:0.

Единственный гол забил Евгений Маричев.

На правах бронзового призера Медиалиги «Амкал» сможет сыграть в FONBET Кубке России в сезоне-2023/24. В прошлом сезоне команда дошла в турнире до второго раунда Пути регионов, в котором уступила «Звезде» из Санкт-Петербурга.

В финале Медиалиги встретятся 2Drots и «Родина Медиа». Обе команды на правах финалистов турнира также выступят в Кубке России в следующем сезоне.