«Енисей» выбил «Амкал» из Кубка России благодаря голу в концовке матча

«Енисей» на выезде обыграл «Амкал» в четвертом раунде Пути регионов FONBET Кубка России — 2:1. Игра проходила в Красногорске на стадионе «Зоркий».

У красноярского клуба голы забили Артем Погосов (52-я минута) и Астемир Хашкулов (87-я минута). У московского клуба отличился Алексей Самылин (77-я минута).

«Амкал» — последний клуб медиалиги в этом розыгрыше Кубка России. Команда Андрея Тихонова вышла в пятый раунд Пути регионов.