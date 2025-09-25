Тихонов: «Уровень «Амкала»? Хорошая команда»

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов прокомментировал победу над «Амкалом» (2:1) в четвертом раунде пути регионов FONBET Кубка России.

— Как Вам уровень «Амкала»?

— Хорошая команда. Ребята — молодцы!

— В какой момент приняли решение играть основным составом?

— Буквально вчера-позавчера

— Почему?

— Потому что у нас некому играть. У нас всего лишь 16-17 человек, много травмированных. Надо было либо отправлять «Енисей -2», либо играть основным составом. Мы уважаем наших болельщиков и вместе с ними хотим продолжения Кубка. Приняли решение 2 дня назад.