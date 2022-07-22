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Сегодня, 14:17

Герман El Classico: «Одной ногой «Амкал» уже в Кубке России»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Создатель клуба «Амкал» Герман Попков (El Classico) в беседе с «СЭ» поделился мнением о возможном участии клубов медиалиги в БЕТСИТИ Кубке России.

— Ты сегодня был в РФС. Вы будете участвовать в БЕТСИТИ Кубке России?

— Мы обсуждаем. Есть много разных документов, которые нужно подготовить. Надо понимать, что и «Амкал», и 2Drots — это любительские команды, которые до этого всего не имели юридического лица. Есть много нерешенных моментов. Например, у команды должен быть домашний стадион. Это реализуемо. Если мы все подготовим, то все будет нормально.

— Как ты оценишь вероятность вашего участия в Кубке?

— Одной ногой мы уже там. Мы будем этим заниматься. Думаю, РФС нам поможет, если будут какие-то сложности.

— Ты уже знаешь примерный список команд, с которым вы можете сыграть?

— Ну, если мы говорим о стадии 1/256 финала, очевидно, что будут команды из низших дивизионов.

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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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