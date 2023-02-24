Тарханов: «ЦСКА при такой игре может побороться за тройку»

Российский тренер Александр Тарханов поделился мнение об игре ЦСКА в четвертьфинальном матче FONBET Кубка России против «Краснодара» (3:0).

«ЦСКА провел очень сильный матч, вся команда сыграла очень хорошо. Не знаю почему, но «Краснодар» вчера выглядел очень слабо, ЦСКА был намного лучше. Видимо, у «быков» сейчас много новичков, которым нужно сыграться и привыкнуть к требованиям нового тренера. В прошлом году своими ребятами «Краснодар» играл лучше. Что касается ЦСКА, то я думаю, что армейцы при такой игре способны побороться за тройку, а может и за большее. Посмотрим, сезон только возобновился. Все возможно», — приводит «РБ Спорт» слова Тарханова.

Ответная игра между командами пройдет 28 февраля и начнется в 19.30 по московскому времени.