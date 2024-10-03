Соболев заявил, что у него нет соперничества с Дзюбой: «Все хайпятся на этом»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев ответил на вопрос о сравнениях с экс-нападающим команды Артемом Дзюбой.

— У вас есть какое-то соперничество с Дзюбой?

— Если честно — нет. Все хайпятся на этом. Фотографию выложишь или что-то сделаешь — сразу об этом пишут. На это никак не обращаю внимание.

2 октября «Зенит» разгромил «Акрон» (5:1) Дзюбы в 5-м туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России. Соболев забил один из голов, Дзюба не попал в заявку на игру.