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Сегодня, 21:12

Мостовой: «Промес играет за счет интеллекта, опыта, класса, как и Дзюба»

Алина Савинова
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Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой предположил, выйдет ли нападающий Квинси Промес в стартовом составе красно-белых на матч 1/4 финала FONBET Кубка России против «Локомотива».

«Конечно, Промес сыграет в этом матче. Он так же готовился и пребывает в хорошей форме. Тем более, он же не молодой и играет за счет интеллекта, опыта, мастерства и класса. Как и Артем Дзюба. Он сейчас выйдет и в какой-то момент спокойно примет, отдаст, скинет, потолкается. Ничего страшного не будет, а форму наберет. Физическую форму набрать можно — это технику трудно набрать, для этого и проводятся сборы», — цитирует Мостового Metaratings.ru.

Промес пропустил три тренировочных сбора «Спартака», он работал по индивидуальной программе. Сегодня, 20 февраля, сообщалось, что нападающий вернулся к общим тренировкам команды.

Первый матч между железнодорожниками и красно-белыми пройдет 22 февраля на «РЖД Арене». Ответная игра состоится 27 февраля на «Открытие Банк Арене».

Источник: https://metaratings.ru/news/mostovoi-promes-kak-i-dzyuba-igraet-za-schyot-intellekta-opyta-masterstva-i-klassa-229467/
Александр Мостовой
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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