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«Оренбург» — «Зенит»: дата и время начала матча Кубка России

«Оренбург» и «Зенит» встретятся в матче Кубка России
Александр Иткин
редактор интернет отдела

«Оренбург» и «Зенит» встретятся в матче третьего тура группового этапа FONBET Кубка России во вторник, 26 августа. Игра пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге и начнется в 18.30 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.
26 августа 2025, 18:30. Газовик (Оренбург)
Оренбург
3:5
Зенит

Основные события игры «Оренбург» — «Зенит» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи оренбуржцев и зенитовцев.

В прямом эфире встречу оренбуржцев и петербуржцев покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне ретрансляции федерального канала.

&laquo;Оренбург&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;.«Зенит» — «Оренбург». Онлайн-трансляция матча Кубка

Команды выступают в группе А. В двух турах «Оренбург» набрал три очка, уступил «Рубину» со счетом 0:2 и победил «Ахмат» (2:1). «Зенит» набрал шесть очков после побед над «Ахматом» (2:1) и «Рубином» (3:0).

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ФК Зенит
ФК Оренбург
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