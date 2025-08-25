«Оренбург» — «Зенит»: дата и время начала матча Кубка России
«Оренбург» и «Зенит» встретятся в матче третьего тура группового этапа FONBET Кубка России во вторник, 26 августа. Игра пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге и начнется в 18.30 по московскому времени.
Основные события игры «Оренбург» — «Зенит» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи оренбуржцев и зенитовцев.
В прямом эфире встречу оренбуржцев и петербуржцев покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне ретрансляции федерального канала.
Команды выступают в группе А. В двух турах «Оренбург» набрал три очка, уступил «Рубину» со счетом 0:2 и победил «Ахмат» (2:1). «Зенит» набрал шесть очков после побед над «Ахматом» (2:1) и «Рубином» (3:0).
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