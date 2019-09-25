Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян извинился за поражение от «Томи» (0:4) в матче 1/16 финала Олимп-Кубка России.

— Большую часть основы оставили в Тамбове. Но такой счет — это безобразие, — приводит слова тренера официальный сайт «Томи». — Томск настроился лучше? Может, в первом тайме.

Мы в РПЛ не позволяли соперникам не только крупно проигрывать, но даже серьезного территориального преимущества не отдавали. Я извиняюсь перед болельщиками за игру. Но вы должны понять, что нам играть через два дня на третий. Пока мы доберемся до Самары... это будет не лучшее состояние.

Мы дали шанс тем, кто мало выходит. После этого матча мы получили ответ, почему так происходит. Нужно делать правильные выводы.

Игру провалили два-три человека. Томск не та команда, с которой можно играть всемером. Вывод: те игроки, которые выходят в премьер-лиге в основном составе — все по делу.

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