Александр Горшков: «Балтика» — команда с характером, но у «Зенита» больше шансов на победу»

Бывший футболист «Зенита» Александр Горшков поделился ожиданиями от суперфинала FONBET Кубка России.

«Если брать мастерство команд, шансов на победу больше у «Зенита». «Балтика» — команда с характером, они уже покинули РПЛ, поэтому для них финал кубка — это дополнительная мотивация. Самоотдача и дисциплина может помочь «Балтике». У «Зенита» должен быть определенный настрой на такой матч», — приводит слова Горшкова «РБ Спорт».

Матч «Балтика» — «Зенит» пройдет 2 июня на стадионе «Лужники».