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«Алания» победила «Ротор» и вышла в 1/16 финала Кубка России

18:02
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В 1/32 финала Кубка России «Алания» во Владикавказе обыграла «Ротор» — 2:1. В составе победителей отличились Батраз Хадарцев и Бутта Магомедов, у волгоградцев Камиль Муллин.

Олимп — Кубок России

1/32 финала

«Алания» (Владикавказ) — «Ротор» (Волгоград) — 2:1 (1:1)

Голы: Муллин, 24 (0:1). Хадарцев, 27 — с пенальти (1:1). Магомедов, 68 (2:1).

«Алания» (Владикавказ): Солдатенко, Царикаев, Бутаев, Д.Кобесов, Засеев, Хадарцев (Д.Кобесов, 87), Кокоев, Крамаренко (Хабалов, 64), Магомедов (Хугаев, 80), Шавлохов, Цакоев (Черчесов, 60).

«Ротор» (Волгоград): Лобанцев, Удалый, Байрыев, Попов, Шарипов, Лобкарев (Ненахов, 53), Самсонов, Евсеев (Булия, 74), Янушковский (Алейник, 61), Муллин, Николаев (Саная, 80).

Предупреждения: Евсеев, 3. Саная, 85.

Судья: Фролов (Москва).

21 августа. Владикавказ. Стадион «Республиканский стадион Спартак».

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