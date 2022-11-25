Алаев — о Кубке России: «Букмекер заплатил огромные деньги! Это нерыночная цена»

Президент РПЛ и вице-президент РФС Александр Алаев рассказал о переговорах при организации нового розыгрыша Кубка России.

— Возможно ли сохранение такого формата при играх в еврокубках?

— Мы сыграли 23 матча, — сказал Алаев. — В еврокубках команды бы провели, минимум, шесть игр. Данный формат нереалистичен. Может быть формат, где 3 группы. Много факторов. Букмекер заплатил огромные деньги, это нерыночная цена. Городить стену соревнований без учета денег не стоит. Надо садиться со спонсорами, клубами и адаптировать формат к той системе, которая у нас будет в следующем году. Мы сделали большое дело. Большой успех — и по спортивной, и по финансовой составляющей. Думаю, весной будет особый интерес.

Также Алаев обозначил требования к потенциальным партнерам.

— Мы заинтересованы в широком сотрудничестве с новым партнером, которое не ограничится предоставлением мячей, а подразумевает также вложения в продвижение, — добавил Алаев.

Ранее Алаев заявил, что считает успешным новый формат Кубка России.