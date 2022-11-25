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Сегодня, 19:43

Алаев объяснил, почему считает успешным действующий формат проведения Кубка России

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Президент РПЛ и вице-президент РФС Александр Алаев объяснил, почему он считает новый формат Кубка России успешным.

— Как вам формат Кубка России? Каким он должен быть, когда Россия вернется во все официальные соревнования УЕФА?

— Первый опыт Кубка России, первый путь РПЛ. Предварительно можно подводить итоги — я доволен. Когда мы начинали это обсуждать, у нас было поставлено две задачи: клубы должны получить игровую практику и деньги. Обе задачи были решены. Я много общался с тренерами. Определенная ротация на матчах Кубка была. Но тренеры оценивают формат позитивно, они посмотрели футболистов, использовали возможность предоставить время тем, кто играет меньше. Было и много боевых матчей с составами. У трансляций хорошие рейтинги, мы это отмечали. Первый раз получится, что клубы сыграют по 23 игры. И вы прекрасно знаете про деньги. Дальше надо смотреть. Мне кажется, не все понимают, что такое double-elimination, и как это будет работать в весенних стадиях. Дальше — мы не понимаем, вернемся мы в еврокубки или нет. Мы обсуждали голландские реформы, Hypercube. Если бы тогда сказали про double-elimination, ряд руководителей бы не поняли. Но сейчас мы поменяли ситуацию. Это реально революционные изменения. Мы сломали стереотип, принципиально поменяли систему. Это можно адаптировать.

БЕТСИТИ Кубок России. Объясняем новый формат БЕТСИТИ Кубка России. Как можно вылететь из турнира, но выиграть его?

Футбол
Кубок России
Александр Алаев
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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