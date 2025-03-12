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«Спартак» обыграл «Акрон» в матче Кубка России, Мартинс оформил дубль

Ана Горшкова
Корреспондент
Кристофер Мартинс и Ливай Гарсия.
Фото ФК «Спартак»

«Спартак» на выезде победил «Акрон» в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России — 3:2. Игра прошла на стадионе «Самара Арена».

В первом тайме голы забили полузащитники красно-белых Кристофер Мартинс и Тео Бонгонда.

Во втором тайме на 58-й минуте игрок тольяттинцев Шерзод Эсанов реализовал пенальти. Через две минуты Мартинс забил третий гол «Спартака», оформив дубль в этом матче.

На 70-й минуте голом отличился нападающий «Акрона» Артем Дзюба. Он вышел на поле на 61-й минуте.

«Спартак» вышел в первый этап полуфинала Пути регионов. Жеребьевка пройдет в среду, 12 марта.

FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф.
12 марта 2025, 16:00. Солидарность Самара Арена (Самара)
Акрон
2:3
Спартак
Источник: Сетка плей-офф Кубка России
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Кубок России
ФК Акрон
ФК Спартак (Москва)
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