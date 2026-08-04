«Акрон» — «Ростов»: ростовчане ведут в счете после первого тайма

«Ростов» ведет в счете после первого тайма матча группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России-2026/27 против «Акрона» — 2:0.

Игра проходит на стадионе «Самара Арена» в Самаре.

На 4-й минуте счет открыл нападающий гостей Оланкунле Олусегун, на 7-й минуте гол забил полузащитник «Ростов» Ярослав Михайлов.

На 37-й минуте из-за травмы был заменен хавбек хозяев Никита Базилевский. Вместо него на поле вышел Никита Платон.