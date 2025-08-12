Футбол
12 августа, 15:10

Кисляк выйдет с капитанской повязкой на кубковый матч ЦСКА против «Акрона»

Алина Савинова

ЦСКА и «Акрон» объявили стартовые составы на матч 2-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России. Игра состоится на «Самара Арене» и начнется в 16.15 по московскому времени.

Капитан и голкипер армейцев Игорь Акинфеев остался в запасе на матч. Вместо него с капитанской повязкой на поле выйдет полузащитник Матвей Кисляк.

«Акрон»: Васютин, Эсковаль, Неделчару, Шершов, Попенков, Марадишвили, Базилевский, Кузьмин, Дмитриев, Беншимол, Бакаев.

ЦСКА: Тороп, Гайич, Лукин, Абдулкадыров, Рядно, Верде, Бандикян, Кисляк, Койта, Алвес, Мусаев.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Акрон» — ЦСКА.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.
12 августа, 16:15. Самара Арена (Самара)
Акрон
1:1
ЦСКА
  • Спринт

    Состав у ЦСКА ниже полуторного. Капитаном должен быть Гайич.

    12.08.2025

  • Немальчиш

    ого! серьезное доверие

    12.08.2025

  • al-an-ko

    Вот и поглядим на что способна молодёжь

    12.08.2025

    • «Акрон» — ЦСКА: трансляция матча Кубка России онлайн

    Александр Медведев — о готовности сыграть в Кубке России: «Можете дать «Амкалу» мой телефон»

    Takayama

