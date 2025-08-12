Кисляк выйдет с капитанской повязкой на кубковый матч ЦСКА против «Акрона»

ЦСКА и «Акрон» объявили стартовые составы на матч 2-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России. Игра состоится на «Самара Арене» и начнется в 16.15 по московскому времени.

Капитан и голкипер армейцев Игорь Акинфеев остался в запасе на матч. Вместо него с капитанской повязкой на поле выйдет полузащитник Матвей Кисляк.

«Акрон»: Васютин, Эсковаль, Неделчару, Шершов, Попенков, Марадишвили, Базилевский, Кузьмин, Дмитриев, Беншимол, Бакаев.

ЦСКА: Тороп, Гайич, Лукин, Абдулкадыров, Рядно, Верде, Бандикян, Кисляк, Койта, Алвес, Мусаев.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Акрон» — ЦСКА.