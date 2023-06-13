Акинфеев рассказал, что чувствовал перед серией пенальти в матче Кубка России с «Краснодаром»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что удивился, услышав о серии пенальти в матче Кубка России с «Краснодаром» (1:1, пен — 6:5).

— Что вы чувствовали перед серией пенальти? Хотя вам к ним не привыкать...

— Во-первых, конечно, хотелось решить все в основное время. Тем более, если есть хотя бы один шансик, момент, то надо его реализовывать, как я уже сказал про Федю. А с другой стороны, если честно, я по своей глупости даже не знал, какой именно формат будет. Я думал, что до финала команды сразу бьют пенальти, а в финале все-таки будет дополнительное время. И когда я услышал, как диктор объявил, что сейчас сразу будет серия пенальти, немножко удивился, — цитирует Акинфеева РФС, — заявил Акинфеев РФС.