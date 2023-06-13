Малафеев считает, что конкуренция с Агкацевым может подстегнуть Сафонова лучше себя проявлять

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился мнением об игре вратаря «Краснодара» Станислава Агкацева в суперфинале FONBET Кубка России с ЦСКА (1:1, по пенальти — 5:6).

«Вратари сыграли достойно. Что касается Агкацева: молодой перспективный голкипер, набирающийся опыта и создающий конкуренцию. Хорошо, что молодым ребятам доверяют важные матчи. Сравнивая с Сафоновым, то он последнее время играет нестабильно, с определенными ошибками. Но Агкацев — хорошая конкуренция, которая подстегнет Матвея лучше себя проявлять. А так желаю удачи обоим вратарям!», — цитирует Малафеева Sport24.

21-летний Агкацев в прошедшем сезоне провел за первую команду «Краснодара» 8 матчей во всех турнирах, пропустил 6 мячей и 4 игры отстоял на ноль.