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Сегодня, 19:38

Акинфеев объяснил, почему так эмоционально отпраздновал победу ЦСКА в Кубке России

Виктория Кравченко
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Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, почему так эмоционально отпраздновал победу команды в Кубке России.

«Это я показал, что у меня еще порох в пороховницах есть», — цитирует Акинфеева сайт РФС.

11 июня ЦСКА впервые за 10 лет завоевал Кубок России, обыграв в финале «Краснодар». Основное время закончилось со счетом 1:1, серия пенальти — со счетом 6:5. Голкипер отразил два пенальти.

Источник: https://rfs.ru/news/218339
Игорь Акинфеев
Кубок России
ФК ЦСКА (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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