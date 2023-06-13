Акинфеев объяснил, почему так эмоционально отпраздновал победу ЦСКА в Кубке России
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, почему так эмоционально отпраздновал победу команды в Кубке России.
«Это я показал, что у меня еще порох в пороховницах есть», — цитирует Акинфеева сайт РФС.
11 июня ЦСКА впервые за 10 лет завоевал Кубок России, обыграв в финале «Краснодар». Основное время закончилось со счетом 1:1, серия пенальти — со счетом 6:5. Голкипер отразил два пенальти.
Источник: https://rfs.ru/news/218339
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