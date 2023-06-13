Акинфеев объяснил, почему так эмоционально отпраздновал победу ЦСКА в Кубке России

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, почему так эмоционально отпраздновал победу команды в Кубке России.

«Это я показал, что у меня еще порох в пороховницах есть», — цитирует Акинфеева сайт РФС.