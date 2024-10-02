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«Ахмат» — «Краснодар»: где смотреть трансляцию и время начала матча Кубка России

«Ахмат» сыграет с «Краснодаром» в Кубке России 2 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Федор Смолов (ФК «Краснодар»).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Ахмат» и «Краснодар» сыграют в матче группы С пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 2 октября. Игра состоится на «Ахмат Арене» в Грозном и начнется в 21.15 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке игрового дня Кубка России. За ключевыми событиями противостояния «Ахмат» — «Краснодар» можно следить в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Начнется эфир в 21.10 мск.

Грозненский клуб набрал шесть очков и занимает третье место в группе С. Команда из Краснодара с девятью баллами возглавляет квартет.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C
02 окт, 21:15. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Краснодар

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Футбол
Кубок России
ФК Ахмат
ФК Краснодар
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