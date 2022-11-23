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Сегодня, 18:42

«Ахмат» — «Динамо»: Левников не назначил два пенальти в ворота гостей. Разучились судить без ВАР?

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Кирилл Левников.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

В матче 5-го тура группового этапа Кубка России «Ахмат» — «Динамо» (2:1) арбитр Кирилл Левников ошибочно не назначил два 11-метровых удара в пользу грозненской команды и не удалил с поля динамовца Сабу Сазонова.

На 70-й минуте судья не увидел, что Дмитрий Скопинцев нарушил правила в борьбе с Евгением Хариным. Ответственность с Левниковым должен разделить его ассистент Егор Болховитин, который не помог арбитру.

На 90-й минуте Саба Сазонов с фолом остановил Александра Трошечкина и ошибочно избежал наказания 11-метровым ударом и вторым предупреждением, за которым должно было последовать удаление.

Игра в Грозном проходила без использования видеоарбитров. Поэтому ошибки не были исправлены.

Кубок России. Группа C
23 нояб, 16:00. им. Билимханова (Грозный)
Ахмат
2:1
Динамо

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ФК Динамо (Москва)
Кирилл Левников
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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