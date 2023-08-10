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Сегодня, 18:30

«Ахмат» — «Балтика»: трансляция матча 2-го тура FONBET Кубка России пути РПЛ

«Ахмат» и «Балтика» сыграют 10 августа 2023
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Бериша Бернард.
Фото ФК «Ахмат», Telegram

10 августа, в Грозном, «Ахмат» сыграет с «Балтикой» в рамках 2-го тура FONBET Кубка России пути РПЛ. Матч пройдет на стадионе «Ахмат Арена» и начнется в 20.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию противостояния «Ахмат» — «Балтика».

Видеотрансляцию в прямом эфире покажут на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Начало трансляции — 19.45. Также за матчами Кубка России сезона-2023/24 можно следить по платной подписке на сервисе Кинопоиск.

В 1-м туре Кубка страны грозненская команда в гостях проиграла петербургскому «Зениту». Игра завершилась со счетом — 0:2.

В предыдущем туре данного турнира калининградцы на чужом поле не смогли обыграть «Крылья Советов» — 2:3.

Кубок России. Группа C
10 авг, 20:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Балтика

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Кубок России
ФК Ахмат
ФК Балтика
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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