Агент Денисова: «Даниил готов сожрать Тюкавина»

Агент Александр Маньяков, представляющий интересы защитника «Спартака» Даниила Денисова, рассказал о готовности своего клиента к матчу против московского «Динамо» в 5-м туре пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Настроение у него точно боевое, — начал Маньяков. — Если он на поле выйдет, скучно не будет.

— Он готов сожрать Тюкавина?

— Готов. Готов-готов. На поле разберутся, — цитирует Маньякова «РБ Спорт».

«Спартак» на выезде сыграет против «Динамо» в среду, 2 октября. Начало — в 19.00 по московскому времени. Денисов и Тюкавин не попали в стартовые составы своих команд и начнут игру в запасе.