Адамов рассчитывает на победу над ЦСКА в Кубке России

Вратарь «Сочи» Денис Адамов поделился ожиданиями от матча Кубка России против ЦСКА.

«Настраиваемся на хороший матч, чтобы под конец года выиграть и оставить положительное настроение себе, порадовать своих болельщиков. Трудно сказать, почему неудачно выступили в Кубке. Может быть, дело в ротации состава или невезении в первых матчах. Назначение Бердыева? Ничего об этом не слышали. И новости по этой теме не обсуждали», — цитируют «Известия» Адамова.

Матч Пути РПЛ Кубка России «Сочи» — ЦСКА состоится в субботу, 26 ноября. Начало встречи — 16.00 по московскому времени.