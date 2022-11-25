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Сегодня, 05:53

Адамов рассчитывает на победу над ЦСКА в Кубке России

Евгений Козинов
Корреспондент
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Вратарь «Сочи» Денис Адамов поделился ожиданиями от матча Кубка России против ЦСКА.

«Настраиваемся на хороший матч, чтобы под конец года выиграть и оставить положительное настроение себе, порадовать своих болельщиков. Трудно сказать, почему неудачно выступили в Кубке. Может быть, дело в ротации состава или невезении в первых матчах. Назначение Бердыева? Ничего об этом не слышали. И новости по этой теме не обсуждали», — цитируют «Известия» Адамова.

Матч Пути РПЛ Кубка России «Сочи» — ЦСКА состоится в субботу, 26 ноября. Начало встречи — 16.00 по московскому времени.

Источник: https://iz.ru/1430873/aleksei-fomin/vdol-po-piteru-otomstit-li-zenit-spartaku-za-razgrom-v-moskve
Денис Адамов
Кубок России
ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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