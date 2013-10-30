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30 октября 2013, 21:12

"Мордовия" по пенальти победила "Амкар" в 1/16 финала Кубка России

Александр Тихов
редактор интернет отдела
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"Мордовия" по пенальти победила "Амкар" в 1/16 финала Кубка России, уступая со счетом 0:2. В 1/8 финала саранская команда сыграет против победителя встречи "Нефтехимик" – "Терек".

Кубок России

1/16 финала

"Мордовия" (Саранск) – "Амкар" (Пермь) – 2:2 (0:1, 2:1, 0:0). Пенальти4:3.

Голы: Найхолт, 19 (0:1). Каюмов, 49 (0:2). Перендия, 53 (1:2). Димидко, 57 (2:2).

"Мордовия": Коченков, Пономарев, Будников, Перендия, Хубутия, Гаглоев (Бобер, 61), Димидко, Пазин, Суворов (Иванов, 46), Терентьев, Кириченко (Маркин, 46).

"Амкар": Герус, Сираков, Белоруков, Семенов, Фадеев, Георгиев, Коломейцев (Васильев, 87), Каюмов, Рябокобыленко (Гол, 58), Найхолт (Пеев, 62), Камеш.

Предупреждения: Семенов, 12. Фадеев, 31. Георгиев, 89. Гол, 116.

Судья: Харламов (Москва).

Источник: sport-express.ru
ФК Амкар
ФК Мордовия
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