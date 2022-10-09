Зухра Уразбахтина стала ведущей клубного телевидения футбольного ЦСКА

Зухра Уразбахтина стала ведущей клубного телевидения футбольного ЦСКА.

Девушка уже дебютировала на CSKA TV. Она была ведущей студии перед встречей армейцев с «Динамо».

9 августа она покинула «Авангард». Девушка была ведущей в клубе с августа 2020 года. Ранее она работала в «Ак Барсе» на той же должности.