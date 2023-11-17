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Сегодня, 11:00

Зорин вспомнил, как в детстве перешел в «Спартак» из академии ЦСКА

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Полузащитник минского «Динамо» Даниил Зорин, права на которого принадлежат «Спартаку», в интервью «СЭ» рассказал, как в детстве попал в академию ЦСКА.

— Ты воспитанник «Спартака», но в детстве занимался в академии ЦСКА. Как ты туда попал?

— Да просто не было другого выхода. Мне пять лет, «Спартак» еще не набирал футболистов. Я пошел в ЦСКА, позанимался там пять лет, но понял, что мне больше подходит спартаковский стиль. Поэтому в 2014 году с родителями решили переходить в «Спартак».

— И где лучше?

— В «Спартаке». Я в этом клубе почти 9 лет, дошел до основного состава, дебютировал в большом футболе. Тот же Миша Игнатов, Никита Чернов когда-то играли за ЦСКА. Медина вообще перешел напрямую в осознанном возрасте. У меня никогда не было проблем из-за этого.

Зорин дебютировал за «Спартак» в прошлом сезоне. Всего на его счету 6 матчей за основную команду, в которых он отметился одной результативной передачей. Контракт рассчитан до 2026 года.

Даниил Зорин. «Спартак» — на 100% самый популярный клуб страны. На выездах нас поддерживают мощнее, чем хозяев". Интервью Зорина

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ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Даниил Зорин
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Зорин: «Когда был в «Спартаке», Абаскаль просил не обращать внимание на турнирную таблицу»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
Результаты / календарь
1 тур
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22 тур
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25 тур
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30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
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Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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