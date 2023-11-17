Личка заявил, что «Динамо» необходимо работать над реализацией

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал о модели игры команды.

«Чтобы победить, надо играть смело! Я согласен: не стоит демонстрировать безбашенный футбол без середины поля, дабы постоянно позволять оппонентам выбегать в быстрые контратаки. Но терять свою смелость не входило в наши планы. Подчеркну еще раз: крайне важна реализация. В матче с «Оренбургом» мы должны были вести в счете 3:0 после первого тайма, но в итоге не забили ни одного мяча. Возможно, где-то не хватает доли везения. Могу сказать одно: необходимо работать и стараться — иного пути не существует. Будем разговаривать с ребятами, улучшать определенные компоненты игры и все вместе становиться лучше», — приводит слова Лички RT.

После 15 туров РПЛ «Динамо» занимает третью строчку РПЛ, набрав 25 очков. Лидирует — «Краснодар» (32 очка).