Зобнин - о Кононове: "С его приходом команда стала больше работать с мячом. Время, проводимое в спортзале, сократилось за счет работы на поле"

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин рассказал, что изменилось в команде с приходом Олега Кононова. Он отметил, что игроки стали больше работать с мячом.

– Как долго нужно праздновать победы и как быстро забывать о поражениях?

– Мне кажется, одинаково быстро, – приводит пресс-служба клуба слова Зобнина. – Когда одна игра закончилась, нужно начинать думать о следующем сопернике. Конечно, при победе можно порадоваться, отпраздновать за ужином. При этом поражения в важных матчах, в дерби тяжело забыть за короткий промежуток времени. На это влияет много факторов, включая переживания миллионов болельщиков, которые мы чувствуем.

– Какие ценные советы вы получили от Олега Кононова?

– В основном они касаются тактики. Я работал со многими наставниками, поэтому могу отметить важное изменение, которое произошло с приходом нового тренера: команда стала больше работать с мячом. Время, проводимое в спортзале, сократилось за счет работы на поле.

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