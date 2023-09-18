Живоглядов: «Пари НН» находится в первой десятке РПЛ, это положительный результат»

Защитник «Пари НН» Дмитрий Живоглядов подвел итоги матча 8-го тура РПЛ против «Динамо» (1:1), который прошел 15 сентября.

— На самом деле мы во втором тайме получше выглядели, — приводит слова Живоглядова «Известия». — Так что очевидно, что наиграли как минимум на ничью. Во всяком случае значительно прибавили по сравнению с первым таймом. Наша игра стала гораздо лучше. Помимо этого удалось реализовать один из моментов, которые у нас были. Ну и хорошо. Считаю этот результат положительным — все-таки взяли в Москве ничью в матче с «Динамо». Я доволен. Можно ехать домой на домашнюю серию.

— А общим результатом после восьми туров чемпионата довольны?

— Ну конечно, это же положительный результат. Мы находимся в первой десятке. Но надо не останавливаться на достигнутом и двигаться дальше. Шаг за шагом — никто не отменял того, что нужно добиваться еще большего.

«Пари НН» после восьми туров занимает девятое место в турнирной таблице, имея в своем активе 11 очков.