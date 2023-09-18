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Сегодня, 04:43

Живоглядов: «Матч с «Локомотивом» не будет для меня принципиальным, просто очередная игра»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Пари НН» Дмитрий Живоглядов поделился ожиданиями от матча против «Локомотива» в 10-м туре РПЛ.

— Принципиальный матч для меня? Слушайте, нет. Это будет просто очередная игра, — приводит слова Живоглядова «Известия». — Насчет принципиальности то же самое можно сказать и про «Динамо», потому что я и за него играл.

— Это уже никто не помнит.

— Это уже никто не помнит (улыбается). Но все равно. Если по-серьезному, то и «Динамо» для меня такой же принципиальный соперник, как и «Локомотив». Даже с учетом того, что из «Динамо» я ушел давно, а из «Локомотива» — всего несколько месяцев назад. Обе команды для меня очень близкие. Поэтому очень жду этого матча с «Локомотивом». И буду рад всех видеть. Ждем и готовимся. Но сначала надо успешно сыграть со «Спартаком» в Кубке, потом с «Оренбургом» в чемпионате.

— Еще в конце позапрошлого сезона вы выходили на поле в составе «Локо» в качестве капитана. Как вы умудрились за год растерять позиции в команде?

— Ну это жизнь (смеется). Это футбол. В принципе, ничего нового тут не скажу.

— Не обидно, что «Локо» так с вами поступил?

— Я же говорю: это жизнь, это футбол. Надо ко всему профессионально относиться. Никаких обид нет.

Живоглядов выступал за «Локомотив» с лета 2019 года, перейдя из «Уфы». В июле 2023-го 29-летний россиянин перешел в «Пари НН».

В минувшем сезоне Живоглядов провел за «Локомотив» 21 матч, в которых отметился 5 результативными передачами.

Источник: https://iz.ru/1575503/aleksei-fomin/legko-s-nami-ne-budet-nikomu
Дмитрий Живоглядов
ФК Локомотив (Москва)
ФК Нижний Новгород
0
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Живоглядов: «Пари НН» находится в первой десятке РПЛ, это положительный результат»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
Результаты / календарь
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 1 : 1
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 2 : 2
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 1 : 1
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 1 : 0
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 2 : 2
17.09 14:00
Урал – Факел
 0 : 0
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 0 : 3
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 0 : 2
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 7
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 6 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

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