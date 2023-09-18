Живоглядов: «Матч с «Локомотивом» не будет для меня принципиальным, просто очередная игра»
Защитник «Пари НН» Дмитрий Живоглядов поделился ожиданиями от матча против «Локомотива» в 10-м туре РПЛ.
— Принципиальный матч для меня? Слушайте, нет. Это будет просто очередная игра, — приводит слова Живоглядова «Известия». — Насчет принципиальности то же самое можно сказать и про «Динамо», потому что я и за него играл.
— Это уже никто не помнит.
— Это уже никто не помнит (улыбается). Но все равно. Если по-серьезному, то и «Динамо» для меня такой же принципиальный соперник, как и «Локомотив». Даже с учетом того, что из «Динамо» я ушел давно, а из «Локомотива» — всего несколько месяцев назад. Обе команды для меня очень близкие. Поэтому очень жду этого матча с «Локомотивом». И буду рад всех видеть. Ждем и готовимся. Но сначала надо успешно сыграть со «Спартаком» в Кубке, потом с «Оренбургом» в чемпионате.
— Еще в конце позапрошлого сезона вы выходили на поле в составе «Локо» в качестве капитана. Как вы умудрились за год растерять позиции в команде?
— Ну это жизнь (смеется). Это футбол. В принципе, ничего нового тут не скажу.
— Не обидно, что «Локо» так с вами поступил?
— Я же говорю: это жизнь, это футбол. Надо ко всему профессионально относиться. Никаких обид нет.
Живоглядов выступал за «Локомотив» с лета 2019 года, перейдя из «Уфы». В июле 2023-го 29-летний россиянин перешел в «Пари НН».
В минувшем сезоне Живоглядов провел за «Локомотив» 21 матч, в которых отметился 5 результативными передачами.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|12-3
|18
|
2
|Зенит
|8
|5
|2
|1
|18-6
|17
|
3
|Кр. Советов
|8
|4
|3
|1
|19-11
|15
|
4
|Динамо
|8
|4
|3
|1
|16-13
|15
|
5
|Урал
|8
|4
|2
|2
|8-8
|14
|
6
|Спартак
|8
|4
|1
|3
|13-12
|13
|
7
|ЦСКА
|8
|3
|3
|2
|16-12
|12
|
8
|Локомотив
|8
|3
|3
|2
|13-13
|12
|
9
|Пари НН
|8
|3
|2
|3
|6-7
|11
|
10
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|11-9
|11
|
11
|Оренбург
|8
|2
|2
|4
|9-13
|8
|
12
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-16
|8
|
13
|Сочи
|8
|2
|0
|6
|8-12
|6
|
14
|Рубин
|8
|1
|3
|4
|9-18
|6
|
15
|Факел
|8
|1
|2
|5
|5-13
|5
|
16
|Балтика
|8
|1
|1
|6
|8-15
|4
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|1 : 1
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|2 : 2
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|1 : 1
|16.09
|19:00
|
Спартак – Сочи
|1 : 0
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|2 : 2
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|0 : 0
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|0 : 3
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|0 : 2
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|7
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Максим Кузьмин
Балтика
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|5
|1
|1
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|6
|1
|1
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|8
|1
|1