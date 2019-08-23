Жена Кулькова: «У Василия третья стадия рака, но врачи уверяют: шансы есть»

Елена, жена бывшего футболиста «Спартака», а ныне тренера Василия Кулькова рассказала «СЭ» подробности заболевания супруга.

В пятницу стало известно, что у 53-летнего Кулькова был диагностирован плоскоклеточный рак пищевода. На данный момент экс-футболист находится в Московской городской онкологической больнице № 62 в Красногорске.

— Мы узнали об этом ровно месяц назад, — сказала Елена. — Вернулись из отпуска, в котором Василий сильно похудел: он очень мало кушал, хотя до этого не было никаких признаков, ничего. Это насторожило, поэтому поехали делать гастроскопию. В первый день, как узнали, что по признакам все похоже на онкологию, буквально через два часа находились в 62-й специализированной больнице в Красногорске. Огромное спасибо заведующему: он пришел, выслушал и, фактически, 62-я нас сразу взяла к себе.

— Какая у Василия Сергеевича стадия?

— Третья. Все очень серьезно.

— У плоскоклеточного рака пищевода есть какая-то особенность?

— Мне сложно объяснить. Я, честно говоря, сама не сильна, и стараюсь не читать интернет по всем этим онкологиям. Только с врачами общаюсь и слушаю информацию от них. У рака есть много разновидностей, и это одна из них. Самое главное, что у Василия нет метастаз. Это — основное. Второй момент, что этот рак поддается лечению. То есть бывают виды, которые уже не поддаются лечению, если уж говорить открыто, а этот — поддается.

— Врачи дают какие-то прогнозы?

— Нет, они не оценивают. Говорят, это все индивидуально. Но все говорят, что мы должны справиться. (Александр Рогулев)

Полностью интервью с супругой Василия Кулькова читайте в ближайшее время в «СЭ»