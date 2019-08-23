У бывшего футболиста «Спартака» обнаружен рак

Бывший защитник «Спартака» Василий Кульков болен раком, сообщается на официальном сайте объединения болельщиков клуба «Фратрия».

Как сообщили «Фратрии» родственники спартаковца, у него был диагностирован плоскоклеточный рак пищевода. Сейчас Кульков находится под наблюдением врачей в профильной больнице в Красногорске, где проходит второй этап химиотерапии.

Кульков выступал за «Спартак» с 1989-го по 1991-й и с 1995-го по 1997 год. В составе красно-белых он стал чемпионом СССР, в 1991-м году — выиграл серебряные медали, а в 1995 году — бронзовые медали чемпионата России.

Сейчас Кульков входит в тренерский штаб академии клуба имени Федора Черенкова. В 2013 году он руководил молодежной командной «Спартака».