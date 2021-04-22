Вагнер Лав надеется, что Олич выиграет с ЦСКА много титулов

Нападающий «Кайрата» Вагнер Лав надеется, что новый главный тренер ЦСКА Ивица Олич добьется успеха. Бразилец с 2004 по 2012 год, а также в 2013 году выступал за красно-синих.

«Знаю, что у него был тренерский опыт только в сборной Хорватии. Я просто должен пожелать ему удачи. Надеюсь, он сможет повторить те достижения, которых добился как игрок в России, когда выиграл много титулов. Надеюсь, что как тренер он останется таким же и сможете развивать свою работу.

Олич был очень хорошим игроком. Мы очень хорошо понимали друг друга. Мы провели вместе полтора-два года, а потом он был продан в Германию. Несмотря на короткое время, мы выиграли исторический титул для ЦСКА. Он продолжил карьеру в другом месте, а теперь вернулся в качестве тренера. Как я уже сказал, надеюсь, что у него все получится", — цитирует Yahoo Esportes Brasil Вагнера.