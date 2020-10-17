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«Зенит» — «Сочи»: все голы матча

15:24
«Зенит» — «Сочи». Фото ФК «Зенит»
«Зенит» — «Сочи». Фото ФК «Зенит»
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«Зенит» в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ принимает «Сочи».

16-я минута. Караваев — 1:0

24-я минута. Ерохин — 2:0

57-я минута. Заика — 2:1

Зенит — Сочи

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