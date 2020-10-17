«Зенит» на своем поле переиграл «Сочи»

В матче 11-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» принимал «Сочи». Хозяева одержали победу со счетом 3:1.

В первом тайме в составе питерцев отличились Вячеслав Караваев и Александр Ерохин. Во второй половине сочинцы отыграли один мяч усилиями Кирилла Заики. Точку в матче поставил Дуглас Сантос.

В составе «Зенита» во второй тайме дебютировал новичок комнады Вендел. Бразилец вышел на замену.

«Зенит» набрал 24 очка и оторвался от «Спартака» в турнирной таблице. У красно-белых 21 балл, но есть игра в запасе.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

11-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Сочи» — 3:1 (2:0)

Голы: Караваев, 16 (1:0). Ерохин, 24 (2:0). Заика, 57 (2:1). Дуглас Сантос, 90+3 (3:1).

«Зенит» (Санкт-Петербург): Кержаков, Караваев, Ловрен, Ракицкий, Круговой (Мостовой, 46), Кузяев, Дуглас Сантос, Барриос (Оздоев, 69), Ерохин (Вендел, 66), Дриусси (Сутормин, 79), Азмун (Дзюба, 66).

«Сочи»: Джанаев, Маргасов, Терехов, Мевля, Маммана, Набиуллин (Миладинович, 46), Юсупов, Нобоа (Цаллагов, 79), Бурмистров (Заика, 46), Жоаузинью (Пруцев, 82), А.Заболотный (Дуганджич, 79).

Предупреждения: Маммана, 23. Ракицкий, 33. Заика, 73. Юсупов, 90+4.

Судьи: Иванов (Ростов-на-Дону). Миневич (Смоленск), Лунев (Новосибирск).

ВАР: Сухой (Люберцы). Богданов (Верея).

17 октября. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена».