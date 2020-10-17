«Зенит» на своем поле переиграл «Сочи»
В матче 11-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» принимал «Сочи». Хозяева одержали победу со счетом 3:1.
В первом тайме в составе питерцев отличились Вячеслав Караваев и Александр Ерохин. Во второй половине сочинцы отыграли один мяч усилиями Кирилла Заики. Точку в матче поставил Дуглас Сантос.
В составе «Зенита» во второй тайме дебютировал новичок комнады Вендел. Бразилец вышел на замену.
«Зенит» набрал 24 очка и оторвался от «Спартака» в турнирной таблице. У красно-белых 21 балл, но есть игра в запасе.
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
11-й тур
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Сочи» — 3:1 (2:0)
Голы: Караваев, 16 (1:0). Ерохин, 24 (2:0). Заика, 57 (2:1). Дуглас Сантос, 90+3 (3:1).
«Зенит» (Санкт-Петербург): Кержаков, Караваев, Ловрен, Ракицкий, Круговой (Мостовой, 46), Кузяев, Дуглас Сантос, Барриос (Оздоев, 69), Ерохин (Вендел, 66), Дриусси (Сутормин, 79), Азмун (Дзюба, 66).
«Сочи»: Джанаев, Маргасов, Терехов, Мевля, Маммана, Набиуллин (Миладинович, 46), Юсупов, Нобоа (Цаллагов, 79), Бурмистров (Заика, 46), Жоаузинью (Пруцев, 82), А.Заболотный (Дуганджич, 79).
Предупреждения: Маммана, 23. Ракицкий, 33. Заика, 73. Юсупов, 90+4.
Судьи: Иванов (Ростов-на-Дону). Миневич (Смоленск), Лунев (Новосибирск).
ВАР: Сухой (Люберцы). Богданов (Верея).
17 октября. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2020-2021/